Zadzwonił i powiedział, że zabił partnerkę. Na policjantów czekał na cmentarzu w sąsiednim mieście

Wojciech Bojanowski opowiedział w TVN24, jak wygląda proceder fałszywego szczepienia przeciwko COVID-19 i wydawania fałszywych certyfikatów. Razem z ekipą "Faktów" TVN przeprowadził on prowokację dziennikarską w podkrakowskiej przychodni. - Wszedłem do gabinetu, usiadłem, podwinąłem rękaw i jedyna rzecz, która się wydarzyła, to naklejenie plastra. I pielęgniarka mówi, że już po szczepieniu i mogę czekać na certyfikat - relacjonował. Mówił też, jaki jest koszt takiej "usługi". W czwartek rano do Centrum Medycznego MASMED w Zabierzowie, którego działalność pokazali dziennikarze, weszła policja.