"Byliśmy zaskoczeni lądowaniem śmigłowca pod naszymi drzwiami. Nikt nas nie prosił o pomoc"

Operacja wzbudziła zainteresowanie, ponieważ to teren gęsto zabudowany blokami mieszkalnymi, z dużym ruchem pieszym i drogowym. Strażacy zamknęli ulicę Edukacji dla kierowców.

- Sami byliśmy zaskoczeni lądowaniem śmigłowca pod naszymi drzwiami - przyznaje Jarosław Madowicz, dyrektor do spraw medycznych szpitala Megrez. - Nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Nikt do nas nie dzwonił, nie prosił nas o pomoc.

Covid, dializa i podejrzenie zawału serca

Jak ustaliliśmy w rozmowach z Iwoną Wronką, rzeczniczką Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach oraz Aliną Kucharzewską, rzeczniczką wojewody śląskiego, któremu podlega śląskie centrum powiadamiania ratunkowego, czyli obsługa telefonu 112, śmigłowiec przyleciał do Tychów po 83-letnią kobietę.

- Miała pozytywny wynik na SARS-CoV-2 i była w stacji dializ przy ulicy Wyszyńskiego, która jest przeznaczona dla covidowców - mówi Kucharzewska. - W trakcie dializowania doszło u niej do zatrzymania akcji serca.

Karetka i śmigłowiec wezwane do zakażonej 83-latki

Karetka i śmigłowiec wezwane do zakażonej 83-latki Tychy112

Pracownicy stacji, wśród których są również lekarze, przystąpili do resuscytacji i wezwali pomoc. Nie zadzwonili do szpitala za rogiem, który jest w całości covidowy i ma oddział kardiologiczny, tylko na numer 112. Telefon odebrał dyspozytor w Krakowie, bo w Katowicach wszystkie były zajęte. Przekazał sprawę do Katowic, gdzie zadysponowano karetkę naziemną.