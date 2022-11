W sali było ponad 200 uczniów. Dwóch zemdlało, kolejni zgłaszali nudności, zawroty i bóle głowy

Straż ewakuowała 600 osób, nie wykryto wycieku gazu

Na 305 metrach kwadratowych 240 osób

Dzieci nadal czują strach, do klas wchodzą pedagog i psycholog

"Kilkoro uczniów zgłaszało dolegliwości typu ból brzucha, jedno dziecko zgłosiło się do pielęgniarki z powodu strachu, jakie odczuwało. Pedagog i psycholog szkolny w godzinach porannych wchodzili do klas i informowali uczniów że są do ich dyspozycji i służą pomocą jeśli ktoś chce porozmawiać lub źle się poczuje. Taki komunikat zostanie także wysłany do rodziców z podaniem godzin dostępności. Dodatkowo wychowawcy będą przeprowadzać z uczniami rozmowy podczas lekcji wychowawczych" - poinformowała placówka.