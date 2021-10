Uciekał przed policją na drodze Tychy - Kobiór, uderzył w drzewo, zginął jego pasażer. Miał zakaz prowadzenia za jazdę po pijanemu i był poszukiwany

38-latek był wielokrotnie zatrzymywany za jazdę po pijanemu. W nocy z poniedziałku na wtorek był trzeźwy, mimo to rzucił się do ucieczki, gdy policja z Tychów próbowała zatrzymać go do kontroli. W czasie pościgu uderzył w drzewo. W wypadku zginął jego 41-letni pasażer. Okazało się, że kierowca miał zakaz prowadzenia pojazdów i powinien siedzieć w areszcie.