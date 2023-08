Spod flagi na trybunach odpalili race. Teraz mogą mieć kłopoty

czytaj dalej

Komisje krajowe mogą liczyć głosy dwa miesiące, a w przypadku komisji zagranicznych wprowadzono termin 24 godzin. Nigdy nie było problemu, natomiast teraz ten problem może powstać i powinno się go załagodzić - mówił w TVN24 Wojciech Hermeliński, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Dodał, że rozwiązaniem mogłoby być przychylenie się do propozycji Rzecznika Praw Obywatelskich i wydłużenie tego terminu do 48 godzin.