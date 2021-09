Atak podczas imprezy urodzinowej na działkach w Tychach. 22-latek z zarzutami usiłowania zabójstwa trzech mężczyzn

Atak podczas imprezy urodzinowej. Trzech poszkodowanych

Jak podaje tyska policja, pokrzywdzeni są w wieku 42, 44 i 51 lat. - Jeden nich doznał dwukrotnie ran kłutych w nadbrzusze, penetrujących do wnętrza jamy brzusznej oraz jednej rany w lewe ramię. Pozostali dostali po jednym ciosie w powłokę jamy brzusznej - przekazała Maria Paszek, prokurator rejonowa w Tychach. Jak dodała, są to obrażenia, które spowodowały u pokrzywdzonych rozstrój zdrowia powyżej siedmiu dni.

Wedle policji 22-latek był pijany, miał w organizmie 1,5 promila alkoholu. Został przesłuchany w poniedziałek i usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa z zamiarem ewentualnym, za co grozi nawet dożywocie. - Nie przyznał się do stawianych zarzutów i przedstawił odmienną wersję zdarzeń - powiedziała Paszek.

Prokuratura nie ujawnia szczegółów wyjaśnień podejrzanego. Złożyła do sądu rejonowego w Tychach wniosek o areszt tymczasowy na dwa miesiące, który we wtorek rano został rozpatrzony pozytywnie.

Zaczęło się od utarczki słownej

Nieudane "łagodzenie sporu"

- Stało się inaczej - zauważyła prokurator Paszek. - Wywołał kolejną awanturę. Pokrzywdzeni nakłaniali go, by opuścił teren. Odprowadzali go do wyjścia. Gdy byli już poza domem działkowca, 22-latek wyciągnął nóż i ugodził ich - dodała.