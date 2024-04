"Jakby mi tajfun przeleciał przez dom"

Wybuch nastąpił w mieszkaniu na parterze. Jak mówili strażacy, "frontowa ściana została wypchnięta", a z okien w mieszkaniach na kilku piętrach wypadły szyby. W rozmowie z TVN24 pan Grzegorz stwierdził, że widział mieszkania po wybuchu, ale takich zniszczeń dotąd nigdy. - To był huk, że syn z osiedla A (Darwina jest na osiedlu D - red.), choć parę kilometrów ma, zaraz przyjechał tu do mnie. Że on tam słyszał taki huk, to nie wiem, co to było.