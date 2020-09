Przebili mu oponę w aucie, gdy był w banku. Gdy wymieniał koło, ukradli 120 tysięcy złotych

Policjanci nazywają ten proceder "kradzieżą na koło". Ustalili, że kierowca był obserwowany. Złodzieje widzieli, że zaparkował auto i poszedł do banku. Gdy po powrocie ruszył, zorientował się że ma przebitą oponę. Zatrzymał się i zabrał za naprawianie koła. Wtedy ze środka jego samochodu zniknęły torby ze sporą sumą pieniędzy. Poszukiwany jest mężczyzna, zarejestrowany przez kamerę.

- Może on mieć związek z tą sprawą lub może posiadać istotne dla sprawy informacje - informują policjanci, apelując, by zgłosił się do nich.