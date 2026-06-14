Tychy Dramatyczna walka o życie niemowlaka w Tychach. Dziecko było reanimowane przed komendą straży pożarnej Oprac. Mateusz Czajka |

Dzięki współpracy służb udało się uratować życie niemowlęcia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KM PSP w Tychach

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W sobotę przed południem trasą S1 w kierunku szpitala w Sosnowcu (od strony Pszczyny) jechała matka z siedmiomiesięcznym niemowlęciem. Dziecko potrzebowało pomocy lekarzy. W trakcie podróży stan niemowlaka bardzo się pogorszył.

Matka zadzwoniła na numer alarmowy 112. Ponieważ jechała przez Tychy, dyspozytor pokierował ją w okolice Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym mieście. Sam zawiadomił ratownictwo medyczne oraz strażaków.

Dziecko było reanimowane przed komendą straży

"Do spotkania samochodu osobowego z ZRM doszło 'po drodze', na skrzyżowaniu tuż obok naszej jednostki. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą i wyciągnęli dziecko z pojazdu, po ocenie jego stanu - przystąpili do resuscytacji krążeniowo oddechowej" - informowała na Facebooku tyska komenda.

Przed siedzibą tyskich strażaków lądował śmigłowiec pogotowia Źródło: KM PSP w Tychach

Resuscytację przejęli po niedługim czasie ratownicy medyczni. Na miejsce oprócz ambulansu zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na szczęście serce dziecka zaczęło ponownie bić.

Niemowlę przewieziono karetką do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Źródło: Google Maps

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