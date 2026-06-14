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Tychy

Dramatyczna walka o życie niemowlaka w Tychach. Dziecko było reanimowane przed komendą straży pożarnej

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Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR
Dzięki współpracy służb udało się uratować życie niemowlęcia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KM PSP w Tychach
Dzięki współpracy matki, straży pożarnej, ratownictwa medycznego oraz dyspozytora udało się uratować siedmiomiesięczne niemowlę. Strażacy reanimowali je przed siedzibą komendy.

W sobotę przed południem trasą S1 w kierunku szpitala w Sosnowcu (od strony Pszczyny) jechała matka z siedmiomiesięcznym niemowlęciem. Dziecko potrzebowało pomocy lekarzy. W trakcie podróży stan niemowlaka bardzo się pogorszył.

Matka zadzwoniła na numer alarmowy 112. Ponieważ jechała przez Tychy, dyspozytor pokierował ją w okolice Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym mieście. Sam zawiadomił ratownictwo medyczne oraz strażaków.

Dziecko było reanimowane przed komendą straży

"Do spotkania samochodu osobowego z ZRM doszło 'po drodze', na skrzyżowaniu tuż obok naszej jednostki. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą i wyciągnęli dziecko z pojazdu, po ocenie jego stanu - przystąpili do resuscytacji krążeniowo oddechowej" - informowała na Facebooku tyska komenda.

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Przed siedzibą tyskich strażaków lądował śmigłowiec pogotowia
Źródło: KM PSP w Tychach

Resuscytację przejęli po niedługim czasie ratownicy medyczni. Na miejsce oprócz ambulansu zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na szczęście serce dziecka zaczęło ponownie bić.

Niemowlę przewieziono karetką do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Źródło: Google Maps
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Śmigłowiec LPRTychy
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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