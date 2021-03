Czterolatka zadławiła się klockiem. Nie było wolnej karetki, medyków na miejsce dowieźli strażacy

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór w Tychach. Z informacji przekazanych przez dyspozytora ratownictwa medycznego strażakom wynikało, że czteroletnia dziewczynka zadławiła się klockiem. - Dyspozytor poinformował, że nie ma na miejscu wolnych ratowników medycznych. Dlatego na miejsce wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazuje Szczepan Komorowski ze straży pożarnej w Tychach. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Strażacy z Tych pomagali dziecku, ci z Katowic transportowali załogę LPR

Pomocy dziecku próbowali udzielić strażacy. - Dziewczynka oddychając świszczała, ale była przytomna. Strażacy udzielili jej pomocy, próbowali też wywołać odruch wymiotny, ale to nie pomogło. Stan dziecka - do momentu przybycia ratowników medycznych - był przez monitorowany - podkreśla Komorowski. Gdy strażacy z Tych zajmowali się dławiącym się dzieckiem, ich koledzy z Katowic ruszyli z asystą Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu. - Była to nocna pora, a więc lądowanie musiało odbyć się na miejscu gminnym, a w Tychach takiego nie ma, dlatego załoga pojechała po medyków wozem strażackim - przekazuje Justyna Sochacka, rzecznik prasowy LPR. Lekarz zbadał dziewczynkę w mieszkaniu, a następnie - towarzyszył ojcu dziecka w transporcie córki do szpitala. Ten odbył się samochodem prywatnym. Pozostali ratownicy z załogi LPR w drodze powrotnej skorzystali z transportu strażaków. Zdjęcia z akcji służb otrzymaliśmy na Kontakt24.