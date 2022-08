Skoczył do jeziora na główkę. Wyciągnęli go plażowicze, już nie czuł nóg

Młody mężczyzna skoczył na główkę do Jeziora Paprocańskiego w miejscu, gdzie woda sięga niewiele ponad kolana. Nie wypłynął, po minucie wyciągnęli go plażowicze. Powiedział im, że nie czuje nóg.

Do wypadku nad Jeziorem Paprocańskim w Tychach doszło w sobotę około 16.45. Policjanci z sezonowego ogniwa patrolowego otrzymali informację, że młody mężczyzna skoczył do jeziora na główkę. Nieprzytomnego wyciągnęli z wody świadkowie i powiadomili służby. W wyniku czynności ratunkowych udało się mu się przywrócić przytomność - mówi Barbara Kołodziejczyk, rzeczniczka policji w Tychach.

Niestety, skok do wody może skończyć się dla mężczyzny niepełnosprawnością. Jak mówi policjantka, ma on uraz kręgosłupa.

Skoczył z pomostu pływającego, był pod wodą minutę

Stało się to w miejscu poza strzeżonym kąpieliskiem. Mężczyzna był pod wodą około minutę. Mógł uderzyć głową w betonowe lub metalowe elementy, mocujące pomost do dna. Ale, jak mówi Malcak, każdy kontakt z dnem po skoku z wysokości, czyli z dużą prędkością, nawet jeśli to dno jest miękkie, muliste tak jak w Jeziorze Paprocańskim, może skończyć się urazem kręgosłupa. - Tam jest płytko, woda sięga trochę ponad kolana. W najgłębszym miejscu jezioro ma 2,5 metra - mówi ratownik.

- W momencie, kiedy ratownicy dobiegli do mężczyzny, był już przytomny. W trakcie badania mówił, ze nie ma czucia w nogach od kolan do stóp. Później się okazało, że jest sparaliżowany od pasa w dół - opisuje Malcak.

Nie znasz wody, nie skacz

- Skoki do wody to zmora ratowników na Paprocanach. Notorycznie upominają plażowiczów, ale nie przynosi to większego efektu. Takim wyczynom często towarzyszy alkohol - mówi Marcin Malcak. - Dobry zwyczaj: nie znasz wody, nie wiesz, co jest na dnie, nie skacz.