Przyszedł na komendę i powiedział, że zabił swoją partnerkę. Są zarzuty i areszt

1 stycznia zaszły zmiany na stacjach paliwowych. Benzyna E10 zastąpiła tę o liczbie oktanowej 95 z 5-procentowym udziałem biododatków (E5). To oznacza, że popularne paliwo ma inny skład i nie nadaje się do każdego samochodu. W związku z tym Fabryka Samochodów Osobowych (FSO) ostrzega kierowców i podaje modele aut, do których nie można tankować nowej benzyny E10.