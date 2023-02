Dziewięciomiesięczna dziewczynka w krytycznym stanie. Szpital: obrażenia mogą wskazywać na topienie

Dziecko jest w stanie bardzo ciężkim

Matka przyznała się do winy

Jak zaznaczyła prokurator, to wstępna kwalifikacja prawna i niewykluczone, że zostanie zmieniona; postępowanie jest w toku. Prokuratura na razie nie przesądza, czy dziecko rzeczywiście było podtapiane – na razie jest to sprawdzane. - Gromadzony jest materiał dowodowy, przesłuchiwani są świadkowie, zabezpieczone zostały telefony i inne nośniki danych - opisywała.

Jak powiedziała prokurator Rzeszut-Sieńkowska, zgłoszenie o dziecku wymagającym pilnej pomocy medycznej dotarło do służb we wtorek. To matka dziewczynki zadzwoniła na numer alarmowy. Wysłane na miejsce pogotowie przewiozło dziecko do szpitala. Do domu w Tworogu przyjechał też prokurator, brał udział w oględzinach.