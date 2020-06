"Trzask był straszny, jakby komuś opona pękła. Żona była wstrząśnięta tymi dziewczynami".

Wstępnie wiadomo, że 58-latka zjechała na przeciwległy pas i wtedy potrąciła dwie jadące w przeciwną stronę rowerzystki. Policja próbuje ustalić przyczynę i dokładny przebieg manewru. Niestety, nie dotarła jeszcze do żadnego świadka wypadku.

Wilkowice, wieś w sąsiedztwie Bielska-Białej, ulica Żywiecka, droga krajowa. O tej porze spory ruch samochodowy. Ale, jak mówi Roman Szybiak, rzecznik prasowy bielskiej policji, nie jest to ruch ciągły, można utkwić w małym korku, a za chwilę robi się pusto. 58-latka, jadąca oplem astrą w stronę Żywca mogła być sama na drodze, gdy potrąciła dwie rowerzystki.

Opel uderzył w rowerzystki na prostym odcinku drogi, w okolicy skrzyżowania z ulicą Malinową i Krętą - tam widać go na zdjęciach z popękaną szybą obok zmasakrowanego roweru. Po obu stronach drogi domy, warsztat samochodowy. Mieszkańcy, których udało nam się zastać, powiedzieli, że nie widzieli wypadku. Julian Ryczko słyszał "wielki huk".

Żona widziała, jak krwawiły

- Podobno dwie kolarki jechały na zgrupowanie, a kobieta jechała od Bielska, no i nie wiadomo, co jej się stało, czy zasnęła, czy na telefonie była, że walnęła w nie, że zjechała na następny pas - opowiada pan Julian. - Trzask był straszny, jakby komuś opona pękła. Żona wyskoczyła tam, zobaczyć, co się stało. Było już po wszystkim. Widziała, jak te dziewczyny krwawiły. Była wstrząśnięta tymi dziewczynami.