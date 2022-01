Trumny krążyły między Polską a Czechami

Gotowe trumny – według śledczych wciąż te same – wielokrotnie wyjeżdżały z Polski do Czech, by powracać jako akcesoria do ich produkcji. Firma z tego powodu wystąpiła o zwrot podatku VAT, ponad 600 tysięcy złotych. Dziewięć osób stanie przed sądem.

O skierowaniu do sądu aktu oskarżenia w tej sprawie poinformował zespół prasowy śląskiej policji. Oskarżeni odpowiedzą za działanie w grupie przestępczej, usiłowanie oszustwa na szkodę Skarbu Państwa i pranie brudnych pieniędzy. Usłyszeli też zarzuty karno-skarbowe.

Krążyły palety

Nielegalny proceder prowadzono niespełna osiem lat temu, w 2014 roku. Obrót trumnami miało uwiarygadniać kilka palet z tymi wyrobami, które wysyłano z Polski do Czech. Później wracały jako akcesoria do wyrobu trumien. Tym sposobem, przy wykorzystaniu kilku firm, deklarowano dostawę w ramach Unii Europejskiej, co było podstawą wniosku o zwrot 23-procentowego podatku VAT. Operację powtarzano wiele razy.

Jak informują policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, istotnym elementem w śledztwie była analiza zdjęć z kilku załadunków trumien. Fotografie miały uwiarygodnić twierdzenie zaangażowanych w proceder firm, że obracano ładunkami różnych trumien.

Ten sam ładunek

- Ekspertyza przeprowadzona przez policyjnego biegłego z zakresu technik audiowizualnych wykazała, że widoczne na różnych zdjęciach trumny znajdujące się na paletach, to jedne i te same ładunki, a na poszczególnych fotografiach dokładane są jedynie kolejne folie, którymi były owijane – wyjaśniają śledczy.

Wypłatę zwrotu podatku VAT - 630 tysięcy złotych - wstrzymał urząd skarbowy. Śledztwo w tej sprawie było skomplikowane – by przygotować materiał dowodowy, policjanci drobiazgowo przeanalizowali obszerną dokumentację i przesłuchali wiele osób, przeszukali też mieszkania podejrzanych i siedziby należących do nich firm.

Oskarżeni w tej sprawie to mieszkańcy województwa śląskiego – Pszczyny, Katowic, Sosnowca, Jaworzna, a także obywatel Czech. Podejrzanych objęto dozorem policyjnym, mają też zakaz wyjazdu za granicę, kontaktowania się ze sobą i musieli wnieść poręczenia majątkowe. Zabezpieczono ich majątek o łącznej wartości ok. 85 tys. zł. Grozi im do 10 lat więzienia.(

