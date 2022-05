Jezioro Międzybrodzkie. Silny nurt porwał kajakarza. Nocne poszukiwania nie przyniosły rezultatu

czytaj dalej

Ukraina walczy dziś o to, co było istotą Konstytucji 3 maja i co jest istotą naszych współczesnych marzeń. O to, żeby obywatele mieli prawa, a władza obowiązki wobec obywateli, a nie odwrotnie - podkreślił lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas uroczystości w Poznaniu. Jego zdaniem w dziedzictwie dawnej konstytucji "chodzi dokładnie o to, o co chodzi dzisiaj naszym siostrom i braciom na Ukrainie, o co chodzi naszym sojusznikom w NATO".