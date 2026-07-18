Śląskie Betoniarka przewróciła się w czasie jazdy, nie żyją dwie osoby. Jest nagranie z wypadku Oprac. Natalia Grzybowska |

Tragiczny wypadek w Czernichowie. Betoniarka przewróciła się w czasie jazdy, nie żyją dwie osoby Źródło wideo: Żywiec 112 Źródło zdj. gł.: Żywiec 112

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Przypomnijmy, że do wypadku doszło we wtorek po południu w Czernichowie. Według wstępnych ustaleń kierowana przez 27-letniego mężczyznę betoniarka marki Man z nieustalonych dotąd przyczyn na łuku drogi przewróciła się na lewą stronę. Pojazd następnie uderzył w jadącą z naprzeciwka 31-letnią rowerzystkę, a później w busa marki Toyota.

W wyniku zdarzenia na miejscu zginęli kierujący betoniarką oraz rowerzystka. 19-letni kierowca busa został przewieziony do szpitala na badania. Po udzieleniu pomocy medycznej został zwolniony do domu.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali na miejscu oględziny i zabezpieczyli dowody. Śledczy zlecili także badanie stanu technicznego betoniarki oraz zarządzili sekcje zwłok obu ofiar. Zebrany materiał ma pozwolić na ustalenie przyczyn i okoliczności tragedii.

Tragiczny wypadek w Czernichowie. Jest nagranie

Postępowanie w sprawie wypadku prowadzą żywieccy śledczy. Prokuratura zabezpieczyła materiał dowodowy, w tym nagranie pokazujące moment upadku betoniarki. Ma ono pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu wypadku.

Tragiczny wypadek w Czernichowie. Prokuratura zabezpieczyła nagranie ze zdarzenia Źródło: Żywiec 112

Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego, którego następstwem była śmierć osób. Jak przekazała bielska prokuratura okręgowa, za taki czyn grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

W tragicznym wypadku zginęły dwie osoby Źródło zdjęcia: OSP Międzybrodzie Żywieckie

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