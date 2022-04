"Czarny tydzień" polskiego górnictwa. Dwa tragiczne wypadki, w kopalniach Pniówek i Zofiówka. Bilans ofiar

W kopalni Pniówek doszło do wybuchów metanu, kilka dni później był wstrząs i wypływ metanu w kopalni Zofiówka. Do poniedziałkowego poranka potwierdzono śmierć łącznie - w obu tych tragediach - 10 górników. Ratownicy w Zofiówce dotarli w poniedziałek do dalszych dwóch, którzy "nie dają oznak życia" i są transportowani na powierzchnię, ale ich zgon nie został do tej pory stwierdzony przez lekarzy. Czterech pracowników kopalni Zofiówka jest nadal poszukiwanych, a siedmiu z Pniówka jest uznanych za zaginionych.

To był czarny tydzień dla polskiego górnictwa, dla Śląska i dla Polski - mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. W ciągu kilku dni doszło do dwóch poważnych wypadków, najpierw w kopalni Pniówek w Pawłowicach, a kilka dni później w kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka.

Bilans ofiar (stan na poniedziałek rano)

KOPALNIA PNIÓWEK (wybuch metanu): W chwili wypadku w rejonie zagrożenia było 42 górników, część udało się ewakuować. ŚRODA (20.04): Czterech górników zginęło pod ziemią. CZWARTEK (21.04) Jeden górnik zmarł w szpitalu. NIEDZIELA (24.04) Jeden górnik zmarł w szpitalu. W SUMIE: - sześciu górników nie żyje; - 20 górników jest leczonych w Centrum Leczenia Oparzeń; - siedmiu górników uznanych za zaginionych pod ziemią. KOPALNIA ZOFIÓWKA (podziemny wstrząs i wypływ metanu) W chwili wypadku pod ziemią było 52 pracowników, 42 wyszło o własnych siłach. SOBOTA (23.04) Potwierdzono śmierć jednego górnika. NIEDZIELA (24.04) Potwierdzono śmierć trzech górników. PONIEDZIAŁEK (25.04) Ratownicy dotarli do dwóch górników, niedających oznak życia; lekarz nie potwierdził jeszcze ich zgonu. W SUMIE: - czterech górników nie żyje; - śmierć dwóch górników nie jest potwierdzona; - czterej górnicy wciąż są poszukiwani pod ziemią. ŁĄCZNY BILANS Z OBU KOPALŃ TO: - 10 ofiar śmiertelnych; - dwóch górników, których śmierć nie została oficjalnie potwierdzona; - czterech górników poszukiwanych (Zofiówka); - siedmiu górników uznanych za zaginionych (Pniówek).

Wybuchy metanu w kopalni Pniówek

W środę w nocy w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do wybuchu i zapalenia metanu. W czasie, gdy akcję prowadziły dwa zastępy ratowników, poszukujące trzech pracowników, doszło do wtórnego wybuchu. W czwartek wieczorem w kopalni doszło do kolejnych wybuchów metanu.

Dotąd potwierdzono śmierć sześciu ofiar katastrofy - w środę poinformowano o śmierci czterech górników, którzy zginęli pod ziemią. W czwartek w szpitalu zmarł jeden mężczyzna, w niedzielę drugi.

Los siedmiu osób nie jest znany. Uznano ich za zaginionych Jak poinformowała w poniedziałek Jastrzębska Spółka Węglowa, akcja ratownicza w kopalni Pniówek trwa. "Ratownicy pracują nad zabudową dwóch tam przeciwwybuchowych, które czasowo odizolują zagrożony rejon od pozostałej części kopalni. Jedna tama jest już zalewana spoiwem cementowo – mineralnym. W przypadku drugiej tamy gotowa jest konstrukcja. Dzisiaj ratownicy rozpoczną jej zalewanie. Zalewanie jednej tamy trwa około dwie doby" - poinformowała spółka.

Wstrząs i wypływ metanu w kopalni Zofiówka

Kilka dni później, w sobotę, doszło do wypadku w kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka. Około godziny 3.40 doszło tam do wstrząsu w chodniku robót przygotowawczych w pokładzie 412 na poziomie 900 metrów. W jego rejonie było 52 pracowników, 42 wyszło o własnych siłach. Wstrząsowi towarzyszył wypływ metanu, nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu.

Ratownicy poszukiwali 10 górników. W sobotę wieczorem odnaleźli grupę czterech osób, nie dawali oni jednak oznak życia. Pierwszy z tych pracowników został przetransportowany do bazy ratowniczej, gdzie lekarz stwierdził zgon, w nocy. Kolejni trzej byli transportowani w niedzielę, ostatni z nich po południu.

W poniedziałek ratownicy odnaleźli dwóch kolejnych pracowników. Nie dają oni oznak życia, są transportowani na powierzchnię.

Nadal nie zlokalizowano czterech osób.

