"Należała do przymusowego pracownika, który przeżył okupację". Zabytkową plakietkę znaleźli w mieszkaniu na Śląsku

Metalowa plakietka identyfikacyjna należała prawdopodobnie do przymusowo zatrudnionego pracownika z jednego z podobozów Auschwitz–Birkenau. Specjaliści ustalili, że osoba, której dane znajdują się na niej, przetrwała okres okupacji i zmarła w 2017 roku we Francji. Toruńscy policjanci znaleźli zabytek u mieszkańca Śląska. Teraz trafi prawdopodobnie do muzeum.