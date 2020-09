Katastrofę samolotu przeżyła jedna osoba, 11 zginęło. Koniec śledztwa 

Bezpośrednią przyczyną katastrofy lotniczej, która pochłonęła 11 ofiar, było "uszkodzenie sprzęgła prawego silnika, skutkujące brakiem przekazywania napędu od silnika do śmigła". W efekcie samolot spadł i spłonął. Prokuratura uznała, że właściciele za bardzo go eksploatowali, wlewali paliwo samochodowe, źle rozmieszczali pasażerów. Ale oni też zginęli. Śledztwo zostało umorzone.

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie katastrofy lotniczej, do której doszło w 2014 roku w Topolowie w okolicy Częstochowy. Rozbił się wtedy samolot należący do prywatnej szkoły spadochronowej. Zginęło 11 osób.

Ósmy lot

Do tragedii doszło 5 lipca 2014 roku. Samolot Piper PA 31P Navajo wystartował ok godzinie 16 z lotniska w Rudnikach koło Częstochowy, by zrzucić spadochroniarzy. Był to ósmy lot samolotu tego dnia. Po kilku minutach od startu runął na ziemię na sad przy ulicy Częstochowskiej w miejscowości Topolów, a następnie stanął w płomieniach. Na pokładzie samolotu znajdował się 29-letni pilot oraz: 7 skoczków spadochronowych, 2 pilotów tandemów i 2 pasażerów tandemów.