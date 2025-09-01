Wyprzedzał sznur aut, prawie zderzył się z autobusem. Nagranie

Kierowca ciężarówki wykonał niebezpieczne wyprzedzanie Źródło: KPP Tarnowskie Góry

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 10 kwietnia 2025 roku na leśnym odcinku drogi krajowej nr 11 między Tarnowskimi Górami a Boruszowicami. Kamera zamontowana w autobusie linii 129 nagrała, jak kierowca ciężarówki wyprzedzał kilka samochodów naraz i prawie doprowadził do czołowego zderzenia.

Całą sprawę zgłosił jeden z pasażerów, policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer w autobusie i na odcinku drogi. Funkcjonariusze potwierdzili, że doszło do niebezpiecznego manewru i rozpoczęli poszukiwania kierowcy.

Sprawa trafiła do sądu

W ciągu kilku tygodni ustalili, że za kierownicą siedział 39-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego. Mężczyzna, wyprzedzając, zmusił kierującego autobusem miejskim do nagłego hamowania i zatrzymania pojazdu, aby uniknąć czołowego zderzenia.

O karze dla mężczyzny zdecyduje sąd. Za swoje zachowanie może mu grozić do 30 tysięcy złotych grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet do trzech lat.