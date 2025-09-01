Logo strona główna
Katowice

Wyprzedzał sznur aut, prawie zderzył się z autobusem. Nagranie

Zrzut ekranu 2025-09-01 114838
Kierowca ciężarówki wykonał niebezpieczne wyprzedzanie
Źródło: KPP Tarnowskie Góry
Policjanci z Tarnowskich Gór (woj. śląskie) skierowali do sądu wniosek o ukaranie 39-letniego kierowcy ciężarówki, który w kwietniu tego roku na drodze krajowej nr 11 wyprzedzał sznur samochodów i prawie doprowadził do zderzenia. Całą sytuację nagrała kamera w autobusie.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 10 kwietnia 2025 roku na leśnym odcinku drogi krajowej nr 11 między Tarnowskimi Górami a Boruszowicami. Kamera zamontowana w autobusie linii 129 nagrała, jak kierowca ciężarówki wyprzedzał kilka samochodów naraz i prawie doprowadził do czołowego zderzenia.

Całą sprawę zgłosił jeden z pasażerów, policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer w autobusie i na odcinku drogi. Funkcjonariusze potwierdzili, że doszło do niebezpiecznego manewru i rozpoczęli poszukiwania kierowcy.

Wakacje na polskich drogach. Zginęło 347 osób

Wakacje na polskich drogach. Zginęło 347 osób

Polska
Tragiczny wypadek na S17. Ojciec i syn zmieniali koło, nie żyją

Tragiczny wypadek na S17. Ojciec i syn zmieniali koło, nie żyją

Lublin

Sprawa trafiła do sądu

W ciągu kilku tygodni ustalili, że za kierownicą siedział 39-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego. Mężczyzna, wyprzedzając, zmusił kierującego autobusem miejskim do nagłego hamowania i zatrzymania pojazdu, aby uniknąć czołowego zderzenia.

O karze dla mężczyzny zdecyduje sąd. Za swoje zachowanie może mu grozić do 30 tysięcy złotych grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet do trzech lat.

TVN24 HD
Autorka/Autor: MR/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Tarnowskie Góry

Policjawojewództwo śląskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica