Wiatr porwał dmuchaniec, na którym bawiła się 2,5-letnia dziewczynka. Są informacje o stanie dziecka

Podczas Tarnogórskiego Pikniku Militarnego w Tarnowskich Górach silny powiew wiatru porwał dmuchaniec, na którym znajdowała się 2,5-letnia dziewczynka. Atrakcja przeleciała kilkanaście metrów - dziecko spadło na asfalt. Dziewczynka trafiła do szpitala. Jej stan jest poważny, ale nie ma zagrożenia życia.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 15 podczas Tarnogórskiego Pikniku Militarnego w Tarnowskich Górach (woj. śląskie). Silny powiew wiatru porwał nagle dmuchaniec, na którym znajdowało się 2,5-letnia dziewczynka. Dmuchany plac zabaw przeleciał odległość kilkunastu metrów, po czym spadł na ziemię.

Do zdarzenia doszło w Tarnowskich Górach Grzegorz/Kontakt 24

W stanie stabilnym trafiła do szpitala

- Po interwencji medyków dziecko odzyskało przytomność. Zostało zabrane w stanie stabilnym do szpitala w Katowicach-Ligocie śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - przekazał nam sierżant sztabowy Kamil Kubica, oficer prasowy tarnogórskiej policji. Funkcjonariusz podkreślił, że zarówno obsługa, jak i rodzice dziecka w chwili zdarzenia byli trzeźwi. - Będziemy wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia. Sprawdzimy, co lub kto mógł zawinić w tej sytuacji - dodał Kubica. - Wczoraj w godzinach popołudniowych LPR przetransportował dziewczynkę do naszego szpitala, znajduje się na jednym z oddziałów. Doznała obrażeń, jest stan jest poważny, ale niezagrażający życiu. Nie mogę podać szczegółów. W chwili przyjęcia dziecko było przytomne - informuje Wojciech Gumułka z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.