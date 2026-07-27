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Podał się za pracownika firmy chemicznej, kupił niebezpieczną substancję

Kraty, więzienie
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: policja
Podał się za pracownika firmy chemicznej, by kupić stężony perhydrol. To substancja żrąca, a zgodnie z polskim prawem, także prekursor materiałów wybuchowych. Jacek M. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany.

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach poinformowała, że 22 lipca "do Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach zgłosił się prezes firmy zajmującej się produkcją chemii specjalistycznej". Przekazał, że osoba, która podała się za jego pracownika zakupiła m.in. perhydrol (H₂O₂) w stężeniu 30-35 procent. Jak wyjaśnia prokuratura, jest to substancja, "której posiadanie jest reglamentowane."

"W wyniku działań podjętych przez funkcjonariuszy policji doszło do zatrzymania podejrzanego, którym okazał się mieszkaniec Krupskiego Młyna, 47-letni Jacek M. W jego garażu znaleziono i zabezpieczono zakupione wcześniej chemikalia" - podała w komunikacie prokuratura.

Szereg zarzutów dla Jacka M.

Jacek M. usłyszał kilka zarzutów. Dotyczą między innymi poświadczenia nieprawdy oraz posiadania lub używania prekursora materiałów wybuchowych.

- Jeden z zarzutów dotyczy uporczywego nękania osoby fizycznej połączonego ze złamaniem zakazu kontaktowania się z nią - poinformowała prokurator Agnieszka Bukowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Jacek M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokuratura ich nie ujawnia.

Został tymczasowo aresztowany.

Czym są prekursory materiałów wybuchowych

"Prekursory materiałów wybuchowych są to substancje oraz mieszaniny, które mogą być niezgodnie z przeznaczeniem stosowane do wytwarzania domowym sposobem materiałów wybuchowych" - czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Ministerstwo podkreśliło, że dostępność tych substancji lub mieszanin jest ograniczone. Wspomniano także o obowiązku "zgłaszania podejrzanych transakcji dotyczących takich substancji właściwym organom".

Do czego może służyć stężony perhydrol?

- Roztwór nadtlenku wodoru o stężeniu 30–35 procent, potocznie nazywany perhydrolem, nie jest sam w sobie materiałem wybuchowym. Jest jednak silnym utleniaczem i prawo traktuje go jako prekursor materiałów wybuchowych. Może zostać wykorzystany do otrzymywania nadtlenkowych materiałów wybuchowych, które zostały niejednokrotnie wykorzystane w zamachach terrorystycznych. Procesy takie nie wymagają zaawansowanej wiedzy chemicznej, ale nawet dla osoby doświadczonej są bardzo niebezpieczne - powiedziała tvn24.pl dr hab. inż. Agnieszka Stolarczyk, profesor Politechniki Śląskiej.

Substancja żrąca i silnie utleniająca

Dodała, że zagrożenie związane z perhydrolem we wspomnianym stężeniu nie ogranicza się do możliwości wytwarzania materiałów wybuchowych.

- Roztwór 30-35 procent jest substancją żrącą i silnie utleniającą. Może powodować poważne uszkodzenia oczu, oparzenia skóry i błon śluzowych oraz podrażnienie dróg oddechowych. W kontakcie z niekompatybilnymi materiałami lub niektórymi zanieczyszczeniami może gwałtownie się rozkładać, wydzielając ciepło i tlen. Prowadzi to do przyspieszenia spalania, wzrostu ciśnienia w zamkniętym opakowaniu, a nawet jego rozerwania - wyjaśniła.

Stosowany do ograniczania liczebności złotej alg

Jednocześnie wskazała, że nadtlenek wodoru ma wiele legalnych zastosowań - między innymi w przemyśle, dezynfekcji, sterylizacji opakowań, uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków, a w odpowiednio niższych stężeniach jest także powszechnie stosowany jako składnik utleniający preparatów do rozjaśniania i farbowania włosów.

- W kontrolowanych warunkach stosowano go także w rejonie Kłodnicy i Kanału Gliwickiego do ograniczania liczebności złotej algi - dodała Agnieszka Stolarczyk.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Tarnowskie GóryMateriały wybuchoweOdraProkuratura
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