Pijana prababcia opiekowała się dziewięciomiesięcznym prawnukiem

Dwa promile

Okazało się, że 70-letnia kobieta była kompletnie pijana. - Była niekomunikatywna i miała problemy z poruszaniem się o własnych siłach, a mimo to opiekowała się dziewięciomiesięcznym prawnukiem – informuje śląska policja. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niej dwa promile alkoholu.

Prababcia trafiła do policyjnej celi, a dziecko zostało przekazane do rodziny pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego. 70-latka usłyszała już zarzut. Jeżeli okaże się, że naraziła swojego prawnuczka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, grozić jej może kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Oceną sytuacji opiekuńczo-wychowawczej zajmuje się teraz sąd rodzinny.