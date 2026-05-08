Bytom

Od wypadku dzieliły ją sekundy. Nie oglądała się na nic. Nagranie

Moment zderzenia rowerzystki z samochodem
KPP w Tarnowskich Górach
Policjanci z Tarnowskich Gór ku przestrodze opublikowali nagranie, na którym kobieta nie oglądając się na nic wjechała rowerem na pasy. Do wypadku zabrakło naprawdę niewiele. Rowerzystka stanie przed sądem.

22-latka nie oglądała się na nic. Z dużą prędkością wjechała rowerem na przejście dla pieszych. Całe zdarzenie mogło zakończyć się tragicznie.

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach opublikowała nagranie, na którym widać, jak 6 maja młoda Bytomianka jedzie najpierw prawidłowo wzdłuż ulicy ciągiem pieszo-rowerowym, ale następnie gwałtownie skręca w lewo na pasy tuż przed hamującą osobówką. Wzdłuż pasów nie ma w tym miejscu poprowadzonej drogi rowerowej, więc przejeżdżanie po nich jednośladem jest niedozwolone. Po chwili uderza w bok drugiego auta. Sekunda różnicy, a 22-latka mogłaby znaleźć się pod kołami Skody.

Jeździł po ścieżce rowerowej. "Zebrał" 54 punkty, grozi mu pięć lat więzienia

Wybili szybę, aby ratować dziewczynkę. "Nie reagowała"

"Odpowie przed sądem"

Jak podaje w komunikacie tarnogórska komenda, dzięki monitoringowi i relacjom świadków funkcjonariusze szybko poznali przebieg zdarzenia. Zarówno 22-latka jak i 36-letnia kobieta kierująca Skodą były trzeźwe. Żadna z nich nie została ranna.

"Za popełnione wykroczenie rowerzystka odpowie przed sądem" - informuje policja.

Przypomina przy tym, że rowerzysta nie może przejeżdżać rowerem przez przejście dla pieszych, jeśli nie wyznaczono tam przejazdu dla rowerów. Ponadto zbliżając się do przejścia lub przejazdu dla rowerów, należy zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość. Zabronione jest też gwałtowne wjeżdżanie na przejazd rowerowy bez upewnienia się, że manewr jest bezpieczny.

pc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Tarnowskich Górach

Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
