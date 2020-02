Obudził się cztery miesiące po wypadku. "Kim ty jesteś?"

Dziewiętnastolatek uniósł kciuk do góry. To był jego pierwszy gest, pierwszy kontakt z lekarzami po wypadku, operacji i rehabilitacji. Potem zapytał lekarza: kim jesteś?. Dzisiaj zaczyna chodzić. Wciąż wydaje mu się, że jest w lepszym stanie. Tak wygląda jego proces wybudzania się po wypadku.

"Uniósł kciuk. Myśli, że jest w lepszym stanie"

Leczenie dziewiętnastolatka nazywa ogromnym sukcesem. To pierwszy pacjent, który wybudził się w tym centrum. Ale był to proces długi i nadal trwa. - Gdy zobaczyliśmy pana po raz pierwszy, widzieliśmy osobę leżącą, bez kontaktu werbalnego i pozawerbalnego, bez świadomości siebie i otoczenia. Był przytomny, leżał spokojnie, ale nie patrzył na nas, nie potrafił połykać, miał zaburzenia oddychania - opowiada Duda.

Jak wszyscy pacjenci w śpiączce, wymagał wzmożonego nadzoru medycznego. - Szczególnej troski o układ oddechowy, układ moczowy, mięśniowo-kostny - wymienia lekarka Anna Blaszkowska, specjalistka neurologii i rehabilitacji medycznej. - Nie skupiamy się tylko na wybudzeniu pacjenta, ale musimy go do tego przygotować - dodaje.

Medycy pracują z pacjentem zespołowo. - Każdy ma swoją pracę do wykonania i pomagamy sobie nawzajem. Inaczej nie miałoby to sensu. Moim zadaniem jest zapewnienie drożności dróg oddechowych i odpowiedniej diety - mówi Joanna Trojan, anestezjolog intensywnej terapii.

Do neurologopedy należało nawiązanie kontaktu. Duda: - Nie jest to proste. Musieliśmy wypracować metody poznania się i polubienia. Osoba bez świadomości musi nas przyjąć, żeby mieć ochotę wyjść z tego stanu.

Zapytał: kim ty jesteś?

- Proszę sobie wyobrazić: budzi się człowiek, otwiera oczy i nagle okazuje się, że gorzej widzi, gorzej słyszy, nie rozumie sytuacji, nie pamięta wypadku - wyjaśnia Duda. - Pokonaliśmy to. Pacjent odzyskał możliwość mowy. Zapytał: kim ty jesteś?. To było jego pierwsze zdanie, pierwsze słowa wypowiedziane z trudem.

Praca na tym się nie skończyła. - Puszczamy mu muzykę, pokazujemy zdjęcia, korzystamy z jego zasobów, żeby jego świadomość wracała. On nie do końca pamięta, co się zdarzyło, nie pamięta wypadku, że był w szpitalu. Jest zagubiony. Myśli, że jest w lepszym stanie niż jest w rzeczywistości. Przed nim długa rehabilitacja i droga do tego, żeby wrócił do ról sprzed wypadku - mówi psycholog Karolina Osiwała.