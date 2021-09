Na rondzie zahaczył motocyklem o samochód i wywrócił się. Ucieczka przed policją zakończona w szpitalu

26-latek nigdy nie miał uprawnień do kierowania motocyklem. Dlatego, gdy policjanci próbowali go zatrzymać do kontroli, rzucił się do ucieczki. Przez centrum miasta jechał ponad sto kilometrów na godzinę. Okazało się, że miesiąc temu stracił prawo jazdy kategorii B właśnie za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.