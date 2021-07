Czterolatek sam wszedł do jeziora. Pijany ojciec siedział w barze, bo "jak są ratownicy, to dzieci są bezpieczne"

46-letni mężczyzna siedział w barze, gdy jego czteroletni syn wszedł do jeziora w głębokim miejscu i zachłysnął się wodą. Uratowali go woprowcy, a potem zabrało pogotowie. Ojciec miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie i pod opieką trójkę dzieci.

Jak relacjonują, mały chłopiec wszedł do wody w strefie niebezpiecznej, tam gdzie jest głęboko i zachłysnął się wodą. - Gdyby nie szybka pomoc ratowników, mogłoby dojść do tragedii - opisują.

Na miejsce przyjechało także pogotowie ratunkowe. Medycy podjęli decyzję o zabraniu dziecka na obserwację do szpitala.

Ojciec w barze, pijany

Policjanci ustalili, że na plaży są dziewięcioletnia siostra i ośmioletni brat chłopca. Wraz z dziećmi i ratownikiem wodnym poszli szukać ojca - 46-letniego mężczyzny z Rudy Śląskiej. Znaleźli go w pobliskim barze - Mężczyzna był przekonany, że skoro na plaży są ratownicy, to dzieci powinny być bezpieczne - relacjonują.

Zatrzymali 46-latka, a dzieci przekazali pod opiekę najbliższej rodziny. Badanie stanu trzeźwości ojca wykazało, że miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu. Został doprowadzony do prokuratury, gdzie na podstawie materiału zebranego przez policjantów przedstawiono mu zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia swoich dzieci, którymi miał obowiązek się opiekować. Prokurator objął go także policyjnym dozorem. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Policjanci o tej sprawie zamierzają poinformować również sąd rodzinny i złożyć wniosek o wgląd w sytuację tej rodziny.