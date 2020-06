Podejrzani o spowodowanie wybuchu gazu mają wrócić do aresztu. Runął wtedy dom, zginęło osiem osób

Operator wiertnicy i jego pomocnik, podejrzani o przyczynienie się do wybuchu gazu w Szczyrku wyszli na wolność decyzją sądu w Bielsku-Białej. Dzisiaj sąd apelacyjny zmienił jednak tę decyzję. Mają wrócić do aresztu. Wybuch gazu spowodował zawalanie się i pożar domu, zginęło osiem osób.

Sąd Apelacyjny w Katowicach uwzględnił we wtorek zażalenia bielskiej prokuratury na decyzję tamtejszego sądu, który w połowie maja nie przedłużył tymczasowego aresztowania.

Dwóch z trzech aresztowanych mężczyzn zostało zwolnionych 16 maja. To operator wiertnicy i jego pomocnik, pracownicy firmy, która wykonywała przewiert i – według ustaleń śledztwa – uszkodziła gazociąg, co doprowadziło do wybuchu i w efekcie zniszczenia domu jednorodzinnego.