"Bać powinniśmy się choroby, nie szczepienia"

- Zdecydowałam się, żeby być bezpieczna, żeby nie czuć się zagrożona. Bać powinniśmy się choroby, a nie szczepienia - podkreśliła dr Dorota Blat, szefowa oddziału diagnostyki laboratoryjnej szpitala MSWiA, która była pierwszą zaszczepioną przeciwko COVID-19 osobą w Katowicach. I - już po szczepieniu - dodała: - To nie boli, a na pewno dużo zyskujemy. Proszę się nie bać.

W niedzielę zaszczepią 45 osób

W niedzielę szczepienia rozpoczęto w kilku placówkach regionu, między innymi w szpitalach w Bielsku-Białej i Częstochowie. - Ten moment jest dla nas jest przełomowy. To wielkie wyzwanie, ale i wielkie nadzieje – podkreślił profesor Włodzimierz Mazur, wojewódzki konsultant do spraw chorób zakaźnych. On sam także znalazł się w pierwszej grupie zaszczepionych osób. W sumie w niedzielę w katowickiej lecznicy zaszczepionych zostanie 45 pracowników. Docelowo zaszczepieni będą wszyscy pracownicy szpitala, którzy wyrażą taką wolę.