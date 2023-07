Zagonił go widłami do obory, chwilę później słychać było skomlenie. Odpowie za śmierć dwóch psów

czytaj dalej

Szef najemniczej formacji Grupa Wagnera Jewgienij Prigożyn opuścił Białoruś i wrócił do Rosji - przekazał w czwartek Alaksandr Łukaszenka. Dzień wcześniej media poinformowały, że Prigożyn wyjechał do Petersburga, by osobiście odebrać broń, skonfiskowaną podczas przeszukania jego rezydencji.