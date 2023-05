Kłęby dymu na trasie w kierunku Katowic. Samochód stanął w płomieniach. Nagranie

czytaj dalej

74-latek z Łodzi znalazł niewypał i - z nieznanego dotąd powodu - próbował go przepiłować. - Doszło do wybuchu, który ranił mężczyznę. Żona znalazła go zakrwawionego na podłodze, kiedy wróciła do domu - przekazuje Katarzyna Zdanowska z łódzkiej komendy miejskiej. Policja podkreśla, że amunicja sprzed wielu lat może doprowadzić do tragedii, dlatego apeluje, żeby nie dotykać niewypałów i od razu alarmować służby.