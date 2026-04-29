Katowice Przyłapani na śmieceniu. Dostali mandaty i musieli posprzątać las Oprac. Mateusz Czajka |

Uroczysko w Świętochłowicach

Świętochłowiccy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn: 30-letniego mieszkańca Rudy Śląskiej, 36-letniego Chorzowianina oraz 22-letniego mieszkańca Świętochłowic. Wyrzucali oni odpady (głównie gruz budowlany) w lesie, w rejonie al. Uroczysko w Świętochłowicach.

Osoba, która ich zauważyła, nagrała całe zajście i wrzuciła film do sieci. Dotarł też do policjantów, którym udało się odnaleźć sprawców. Ci otrzymali mandaty po 500 złotych każdy. Musieli także uprzątnąć miejsce, w którym naśmiecili.

Pokazali już policjantom potwierdzenie utylizacji śmieci. Był to dowód, że gruz ponownie nie trafił do lasu.

Apel policji

Policjanci ze Świętochłowic poprosili, aby o śmieceniu jak najszybciej informować służby. Mogą pomóc zdjęcia, nagrania, a nawet informacje o numerach rejestracyjnych pojazdów.

"Przyłapując takiego bezmyślnego obywatela na gorącym uczynku najlepiej jest powiadomić o tym służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 i podając jak najwięcej informacji na ten temat. Przypominamy, że jest również możliwość zgłaszania anonimowo za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" - poinformowała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach.

