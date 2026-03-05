Wbił matce widelec w rękę

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025r.) Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

We wtorek, 3 marca podczas wizyty w mieszkaniu rodziny w Świętochłowicach (Śląskie) pracownicy opieki społecznej zauważyli niepokojące zachowanie 50-latka oraz ślad na ręce jego 78-letniej matki. Powiadomili policję.

"Na miejsce skierowani zostali dzielnicowi, którzy ustalili, że mężczyzna podczas awantury wbił swojej matce widelec w rękę, bo ta nie posprzątała kuwety kota" - informuje śląska policja.

Jak ustalili policjanci, 50-latek od ponad roku wszczynał awantury, podczas których wyzywał swoją matkę.

50‑latek trafił do aresztu Źródło: Śląska policja

Policjanci zatrzymali mężczyznę. Usłyszał zarzuty znęcania się nad matką. Sąd zastosował wobec tymczasowy areszt.

Apel policji

Policjanci apelują, by nie ignorować przemocy domowej, bo szybka reakcja może powstrzymać sprawcę i uchronić kogoś przed dalszą krzywdą.

"Jeśli jesteś osobą doznającą przemocy domowej lub jej świadkiem, nie wahaj się powiadomić o tym policjantów lub inne pomocowe instytucje. Wsparcie i porady można otrzymać również od operatorów infolinii przeznaczonych dla osób doznających przemocy w rodzinie. To na przykład Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 800 120 002 czy Linia Pomocy Pokrzywdzonym - 222 309 900" - dodają.

Opracowała Svitlana Kucherenko