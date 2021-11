Wtargnęli do mieszkania, pobili i okradli lokatora. "W rozboju brała udział 15-latka"

24-latek otworzył drzwi i trzy osoby wtargnęły do mieszkania w Świętochłowicach. Kopali i uderzali lokatora, zabrali mu dwa telefony i torbę markowych ubrań. Kojarzył ich z widzenia. Zarzuty usłyszeli 20-letni recydywista i 17-latek, w rozboju miała też brać udział 15-latka.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 7 listopada w dzielnicy Śródmieście w Świętochłowicach. 24-letni mężczyzna został napadnięty wieczorem we własnym mieszkaniu.

- Pokrzywdzony kojarzył napastników. Otworzył im drzwi swojego mieszkania, a oni weszli do środka bez pozwolenia - mówi Paulina Wierzbowska, rzeczniczka świętochłowickiej policji.

Młodym mężczyznom towarzyszyła 15-latka

Policjanci ruszyli tropem sprawców. Pokrzywdzony opisał im, jak wyglądali. Tego samego dnia - 8 listopada zatrzymali 17-latka, a dzień później 20-latka. Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury w Chorzowie, a następnie do sądu. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przestawienie im zarzutu rozboju. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Chorzowie aresztował 20-latka na 3 miesiące. Jego młodszy kompan trafił pod policyjny dozór. Grozi im do 12 lat więzienia. Kara dla starszego podejrzanego może zostać podwyższona nawet o połowę, ponieważ dopuścił się przestępstwa w warunkach tak zwanej recydywy.