Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Pani Mirella żyła w izolacji, ma trafić do domu pomocy społecznej. "Z powrotem ją zamykamy"

|
Pani Mirella przez 27 lat nie wychodziła z mieszkania w centrum Świętochłowic
Pani Mirella przez lata była zamknięta w mieszkaniu
Źródło: TVN24
Pani Mirella ze Świętochłowic (Śląskie) przez 27 lat była zamknięta w mieszkaniu. Teraz najprawdopodobniej trafi do domu pomocy społecznej. O tym zdecyduje sąd. W porannej rozmowie w TVN24 Małgorzata Goślińska, autorka reportażu o kobiecie, przybliżyła historię jej wieloletniej izolacji i tego, co ją może czekać. "Zatoczyliśmy koło, ponieważ z powrotem panią Mirellę zamykamy" - mówi dziennikarka.

O sprawie zrobiło się głośno 29 lipca 2025 roku, gdy z jednego z bloków w centrum Świętochłowic wyszła kobieta , której sąsiedzi nie widzieli od 27 lat.

- Sąsiedzi myśleli, że pani Mirella zaginęła w wieku 15 lat lub została porwana. Od jakiegoś czasu z mieszkania dobiegał jednak jakiś trzeci głos. Sąsiedzi w końcu postanowili to sprawdzić. Wezwali policję. W taki sposób pani Mirella została uwolniona - mówiła na antenie TVN24 Małgorzata Goślińska, dziennikarka tvn24.pl, autorka reportażu o kobiecie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Panią Mirellę trzeba zamknąć

Małgorzata Goślińska
Latami nie wychodziła z mieszkania. Nowe informacje z prokuratury

Kobieta trafiła do szpitala, w którym zaczęli ją odwiedzać sąsiedzi. 43-latka chciała powrotu do społeczeństwa, jednak po dwóch miesiącach ponownie wróciła do swojego mieszkania. Sprawą zaczęły interesować się media po nagłośnieniu jej przez sąsiadów.

Pani Mirella ma trafić do domu pomocy społecznej

Kobieta ma trafić do domu pomocy społecznej. 31 marca rozpocznie się proces w sądzie opiekuńczym o umieszczenie jej w placówce. Zdaniem Małgorzaty Goślińskiej rolą domu pomocy społecznej nie jest jednak aktywizacja społeczna.

- Ludzie są tam wyręczani i trafiają w momencie, gdy już sobie nie radzą, a pani Mirella ma 43 lata. W Świętochłowicach nie ma domu pomocy społecznej dla tak młodych osób. Prawdopodobnie pani Mirella będzie musiała opuścić swoje miasto - powiedziała Małgorzata Goślińska. - Mam wrażenie, że zatoczyliśmy koło, ponieważ z powrotem panią Mirellę zamykamy - dodała.

Dziennikarka podkreśliła, że w życiu pani Mirelli był taki moment, w którym można było jej pokazać inny świat.

- To moment, gdy przebywała w szpitalu przez pierwsze dwa miesiące po 27-letniej izolacji. Miała wówczas iść do środowiskowego domu samopomocy. Tak się jednak nie stało. Z tej formy trzeba jednak chcieć skorzystać - zakończyła Małgorzata Goślińska.

Źródło zdjęcia głównego: Małgorzata Goślińska/ tvn24.pl

Udostępnij:
Tagi:
Świętochłowice
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

