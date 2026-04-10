Katowice Dał mu dach nad głową, a ten go pobił, bo rzucał kostkami do gry Filip Czekała |

Świętochłowice. 43-latek zaatakował 66-latka, który dał mu dach nad głową Źródło: Śląska policja

We wtorek policjanci ze Świętochłowic interweniowali w jednym z mieszkań na terenie miasta, gdzie doszło pobicia mężczyzny.

Na miejscu ustalili, że pobity 66-latek około ośmiu lat temu udzielił schronienia obecnie 43-latkowi, który znajdował się wówczas w kryzysie bezdomności. Z czasem relacje między mężczyznami uległy pogorszeniu.

Kopał, szarpał, bił po głowie

- Od około czterech lat sprawca regularnie kierował wobec mężczyzny groźby pozbawienia życia. W dniu interwencji sytuacja eskalowała. 43-latek zaatakował 66-latka. Kopał go, szarpał za włosy, bił po głowie i dusił. Powodem agresji miało być zachowanie pokrzywdzonego, który miał rzucać kostkami do gry, co przeszkadzało 43-latkowi - relacjonuje młodszy aspirant Marcin Korek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świętochłowicach.

43-latek usłyszał zarzuty

Policjanci zatrzymali napastnika. 43-latek trafił do policyjnego aresztu. W czwartek usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania uszkodzenia ciała oraz kierowania gróźb karalnych. Decyzją prokuratora, wobec mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego. To oznacza też, że musi szukać nowego dachu nad głową.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

