Katowice Zaatakował 17-latka w tramwaju. Jest nagranie Oprac. Mateusz Czajka |

Atak w tramwaju w Świętochłowicach Źródło wideo: KMP w Świętochłowicach Źródło zdj. gł.: KMP w Świętochłowicach

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nagranie opublikowane przez policję ze Świętochłowic pokazuje nagły atak na 17-latka w tramwaju, który jechał z Bytomia do Świętochłowic. Cała sytuacja miała miejsce 20 maja wieczorem.

"Z ustaleń policjantów wynika, że 18-latek podszedł do siedzącego 17-latka i brutalnie zaatakował go. Sprawca wielokrotnie uderzał go pięściami i kopał po całym ciele. Następnie zabrał jego telefon komórkowy i uciekł z tramwaju" - poinformowała na swojej stronie Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach.

Pasażer zadzwonił na policję

Pasażer, który widział całe zajście, powiadomił o zdarzeniu policję. Mundurowi ustalili, że 18-latek mieszka w Świętochłowicach. Młody mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Za rozbój mieszkańcowi Świętochłowic grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i zakazał kontaktowania się oraz zbliżania do pokrzywdzonego 17-latka.

OGLĄDAJ: TVN24