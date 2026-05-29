Zaatakował 17-latka w tramwaju. Jest nagranie
Nagranie opublikowane przez policję ze Świętochłowic pokazuje nagły atak na 17-latka w tramwaju, który jechał z Bytomia do Świętochłowic. Cała sytuacja miała miejsce 20 maja wieczorem.
"Z ustaleń policjantów wynika, że 18-latek podszedł do siedzącego 17-latka i brutalnie zaatakował go. Sprawca wielokrotnie uderzał go pięściami i kopał po całym ciele. Następnie zabrał jego telefon komórkowy i uciekł z tramwaju" - poinformowała na swojej stronie Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach.
Pasażer zadzwonił na policję
Pasażer, który widział całe zajście, powiadomił o zdarzeniu policję. Mundurowi ustalili, że 18-latek mieszka w Świętochłowicach. Młody mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Za rozbój mieszkańcowi Świętochłowic grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i zakazał kontaktowania się oraz zbliżania do pokrzywdzonego 17-latka.