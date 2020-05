Uciekał motocyklem, w plecaku miał broń maszynową i amunicję

Ten jednak ignorował sygnały świetlne i dźwiękowe, nakazujące zatrzymanie się. Przyspieszał, łamiąc przepisy ruchu drogowego, między innymi wyprzedzał na podwójnej ciągłej i na trzeciego, co widać na udostępnionym przez policję wideo.

Użyli radiowozu jako środka przymusu

Pościg ciągnął się przez siedem kilometrów, do sąsiedniego Wodzisławia Śląskiego. Tam, na ulicy Grodzisko, na łuku drogi policjanci zrównali się z motocyklistą. - Użyli radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego, by zatrzymać motocykl - wyjaśniają.

W plecaku broń, w mieszkaniu narkotyki i obca waluta

Okazało się, że ścigany to 28-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Był trzeźwy. Jednak narkotester wykazał, że ma w organizmie amfetaminę i marihuanę, dlatego pobrano mu krew do badań.

W plecaku jastrzębianina stróże prawa znaleźli broń maszynową, ostrą amunicję oraz kilkanaście gramów narkotyków. Ponadto mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania, a motocykl nie był ani zarejestrowany, ani ubezpieczony.

Motocyklista trafił do policyjnego aresztu. We wtorek usłyszał prokuratorskie zarzuty: posiadania broni palnej bez zezwolenia, posiadania środków odurzających, kierowania pojazdem mechanicznym pod wpływem środka odurzającego, a także niezatrzymania się do kontroli drogowej. Odpowie również za wszystkie wykroczenia drogowe, które popełnił.