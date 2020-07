Rzucił się do ucieczki i wpadł do rowu. Quadem kierował 14-latek, wiózł dwóch kolegów

Apelujemy do rodziców o większą kontrolę nad tym, gdzie i jak Wasze pociechy spędzają czas wolny. Wakacje to dla dzieci okres większej swobody, wolności i poczucia nieskrępowania obowiązkami szkolnymi. Niestety często jest to również czas wolny od nadzoru dorosłych i od odpowiedzialności. Tymczasem dla rodziców czy opiekunów, powinien być to czas zwiększonej koncentracji na dziecku – jego zainteresowaniach i sposobie spędzania wolnego czasu.