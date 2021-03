Jest wstępny raport w sprawie katastrofy śmigłowca, w której zginął jeden z najbogatszych Polaków

- Przednia część kadłuba uległa całkowitemu zniszczeniu. Drążki zostały połamane – najprawdopodobniej na skutek kolizji z ciałami osób zajmujących przednie fotele śmigłowca. Lewy drążek uległ złamaniu w jednym, a prawy w dwóch miejscach, co świadczy o dużej sile uderzenia - czytamy w raporcie o katastrofie śmigłowca w Studzienicach pod Pszczyną.

Prywatny śmigłowiec Bell 429 rozbił się 22 lutego około godziny 23 w miejscowości Studzienice pod Pszczyną. Jak ustaliła Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, stało się to około 300 metrów od lądowiska. Wstępny raport komisji opublikowany został na jej stronie.

Komisja przyjrzała się osobie pilota. Z raportu wynika, że miał on ważną licencję pilota zawodowego i aktualne badania lotniczo-lekarskie, duże doświadczenie w lotach śmigłowcami, ale tym modelem latał mało.

Maszyna była nowa, wyprodukowana w 2020 w Kanadzie. W zbiornikach było 300 litrów czystego paliwa. Wszystkie wymienione w raporcie urządzenia działały sprawnie. Jak czytamy w raporcie., "zachowane po wypadku elementy układu sterowania poruszały się płynnie, bez zacięć". Co zatem mogło się stać?

Czarnej skrzynki nie ma

"Śmigłowiec nie był wyposażony w FDR" - czytamy w raporcie. To rejestrator parametrów lotu, potocznie "czarna skrzynka". Zapis danych w skrzynce ułatwia wyjaśnienie przyczyn wypadku.

"Teren leśny podmokły to potężny generator dużego zamglenia"

Wiadomo, że około pół godziny przed katastrofą, z trzema pasażerami na pokładzie wystartował z prywatnego lotniska w okolicach Opola. "Podczas podejścia do lądowania około godz. 23:00 UTC doszło do zderzenia śmigłowca z wysokimi drzewami w lesie, a następnie z ziemią" - stwierdzili eksperci. Maszyna, poturbowana gałęziami i pniami drzew wbiła się w ziemię przodem kabiny i przechyliła na lewy bok.

"Przednia część kadłuba uległa całkowitemu zniszczeniu. Wewnątrz kadłuba doszło do licznych lokalnych pęknięć i przemieszczeń elementów struktury i wyposażenia. Strefa zmiażdżenia sięgnęła rejonu od przodu kadłuba do pedałów orczyka, które pomimo deformacji pozostały na swoim miejscu. Drążki (zarówno lewy jak i prawy) zostały połamane – najprawdopodobniej na skutek kolizji z ciałami osób zajmujących przednie fotele śmigłowca. Lewy drążek uległ złamaniu w jednym, a prawy w dwóch miejscach, co świadczy o dużej sile uderzenia ciała pilota o drążek" - brzmi opis.