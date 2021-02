Kobieta ocalała z katastrofy śmigłowca wciąż jest w szpitalu, ale została już przesłuchana

47-letnia kobieta i 54-letni mężczyzna o własnych silach opuścili wrak. Ona trafiła do szpitala w Bielsku-Białej, on do szpitala w Katowicach. Oboje doznali złamania nóg i potłuczeń. Mężczyzna był w lepszym stanie i jako pierwszy został przesłuchany. Leonard Synowiec, prokurator rejonowy w Pszczynie poinformował w piątek, że zeznania złożyła także kobieta. Na zlecenie prokuratury z ocalałymi z katastrofy rozmawiali policjanci z miejscowych komend. Z uwagi na dobro śledztwa treść zeznań nie jest ujawniana. Przesłuchiwani mają być także dwaj świadkowie, którzy pomagali służbom ratowniczym w dotarciu do śmigłowca.