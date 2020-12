Postępowania wyjaśniające wobec czterech nauczycieli w związku z manifestacjami po wyroku TK

W pierwszym przypadku zarzuty dotyczą pozostawienia przez nauczyciela pracującego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym bez opieki grupy uczniów i udania się na manifestację z pozostałymi uczniami z grupy. W drugim przypadku – używania przez nauczyciela wulgarnego języka oraz umieszczania na portalu społecznościowym obraźliwych wpisów. W trzecim – publicznego udzielania poparcia dla aktów dewastacji biura poselsko-senatorskiego, a w czwartym – namawiania uczniów do udziału w demonstracjach.

Czy to były czyny uchybiające godności zawodu nauczyciela?

Zgodnie z przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w toku postępowania wyjaśniającego dążą do wyjaśnienia sprawy, badając i uwzględniając wszelkie okoliczności w celu ustalenia, czy został popełniony czyn uchybiający godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy Karta nauczyciela.

Zbierają też, przeprowadzają, zabezpieczają i utrwalają dowody konieczne do wyjaśnienia sprawy, w tym przesłuchują świadków i mogą zasięgać opinii biegłych. Uzyskują stanowisko nauczyciela, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające wobec stawianych zarzutów oraz odbierają jego wyjaśnienia, chyba że nauczyciel odmawia ich złożenia.

Postępowanie wyjaśniające powinno być przeprowadzone bez zbędnej zwłoki. Co do zasady trwa nie dłużej niż 3 miesiące od dnia powzięcia przez organ wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, czyli w tym przypadku – do lutego 2021 r. Ze względu na epidemię terminy te mogą być przesunięte.