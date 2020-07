Maszyna urwała mu rękę, sam zdołał ją wyciągnąć i wezwał pomoc

Lato, to czas wzmożonych prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Szczególnie często dochodzi wtedy do wypadków podczas prac polowych. Ich przyczyną zwykle jest nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Chwila nieuwagi podczas wykonywania z pozoru prostych czynności, może skończyć się tragicznie. Dlatego policjanci apelują, aby do wykonywania swoich obowiązków nie podchodzić niedbale i rutynowo. Pracujące maszyny stanowią duże zagrożenie dla samego operatora, jak również dzieci, które nie zawsze potrafią przewidzieć skutki ich działania. Dlatego rodzice nie powinni zezwalać dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac, zwłaszcza przy użyciu maszyn rolniczych oraz zabaw i poruszania się w ich pobliżu podczas działania urządzeń. Zadbajmy o to, by dzieci bawiły się w bezpiecznej odległości od niebezpiecznych sprzętów i narzędzi. Pamiętajmy, że nawet podczas obserwowania pracy rodziców lub przebywania w otoczeniu maszyn i zwierząt gospodarczych należy zachować szczególną ostrożność.