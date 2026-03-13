Do tego tragicznego wypadku doszło w czwartek około godziny 20.30 w Starej Hucie pod Myszkowem. Na miejsce pojechały wszystkie służby.
Nie żyje 32-letni pasażer
Jak informuje w komunikacie policja z Myszkowa, 21-letni kierowca opla z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo, po czym auto dachowało. Na miejscu zginął 32-letni pasażer, a kierowca został przewieziony do szpitala.
Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
Autorka/Autor: pk/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Myszkowie