Jacek Jaworek nie zmieniał wyglądu. Kolejne nowe informacje reportera TVN24

Jak powiedział reporter, może o tym świadczyć fakt, że w sobotę policjanci do pracy zaangażowali psa tropiącego, który, co udało się zarejestrować na kamerze TVN24, dwukrotnie zaprowadził przewodnika właśnie w to miejsce. Wcześniej, dodał, korzystano z bluzy, którą mężczyzna miał na sobie, żeby pies podjął trop.

- Ta pomoc była okazana policjantom w tym zakresie po to, żeby można było odtworzyć to, co się działo na kilka godzin przed tym, co się wydarzyło - dodał.