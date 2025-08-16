Zwłoki 66-latki w mieszkaniu. Zatrzymano jej syna

Zgłoszenie dotyczące tego, że w jednym z mieszkań przy ulicy Małobądzkiej w Sosnowcu może znajdować się martwa kobieta, policja otrzymała w piątek po godzinie 20.
Syn kobiety zatrzymany. Ma usłyszeć zarzuty
Po przyjeździe służb na miejscu znaleziono nieprzytomną 66-latkę. - Podjęto próbę reanimacji, jednak kobiety nie udało się uratować - powiedział tvn24.pl podkom. Tomasz Mogielski z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
Według ustaleń policji sprawa ma charakter kryminalny. Po zdarzeniu zatrzymano 37-letniego syna ofiary. - To bardzo wstępny etap czynności. Policjanci cały czas pracują na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Na tę chwilę nie udzielamy więcej informacji - zaznaczył podkom. Mogielski.
Zatrzymany 37-latek jeszcze w sobotę ma zostać doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ w Sosnowcu i prawdopodobnie usłyszy zarzuty.
