Zwłoki 66-latki w mieszkaniu. Zatrzymano jej syna

Zgłoszenie dotyczące tego, że w jednym z mieszkań przy ulicy Małobądzkiej w Sosnowcu może znajdować się martwa kobieta, policja otrzymała w piątek po godzinie 20.

Syn kobiety zatrzymany. Ma usłyszeć zarzuty

Po przyjeździe służb na miejscu znaleziono nieprzytomną 66-latkę. - Podjęto próbę reanimacji, jednak kobiety nie udało się uratować - powiedział tvn24.pl podkom. Tomasz Mogielski z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Według ustaleń policji sprawa ma charakter kryminalny. Po zdarzeniu zatrzymano 37-letniego syna ofiary. - To bardzo wstępny etap czynności. Policjanci cały czas pracują na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Na tę chwilę nie udzielamy więcej informacji - zaznaczył podkom. Mogielski.

Zatrzymany 37-latek jeszcze w sobotę ma zostać doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ w Sosnowcu i prawdopodobnie usłyszy zarzuty.