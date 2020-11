Złamał nogę niepełnosprawnej żonie. "Gdy zobaczyła, że jej życie może się zmienić, opowiedziała o koszmarze"

Policjanci zatrzymali 59-latka, zebrali dowody i przedstawili materiał prokuratorowi. Ten już następnego dnia postawił mężczyźnie zarzuty uszkodzenia ciała i znęcania się psychicznego i fizycznego. Dostał zakaz zbliżania się do żony, co w praktyce, jak uściśla policjantka, oznacza nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania.

- Nie może wrócić, nawet jeśli to jest jego mieszkanie, nawet po swoje rzeczy. Jeśli kobieta się zgodzi i poprosi o pomoc policję, on może to zrobić w asyście policjantów. Nie może podejść do swojej ofiary na ulicy, zbliżyć się w sklepie czy gdziekolwiek - wyjaśnia.