Pani Leokadii nie ma już dziesiąty dzień. Policja publikuje kolejne wideo z monitoringu

W dniu zaginięcia Leokadii Kupiec z Sosnowca kamera zarejestrowała podobną do niej kobietę, idącą chodnikiem w stronę Mysłowic. Kolejne nagranie i informacje świadków ujawniają jednak, że kobieta zatoczyła koło. Policjanci przeglądają zapisy z monitoringu po godzinach pracy. Potrzebują sygnałów od mieszkańców, by zawęzić teren poszukiwań i jak najszybciej dotrzeć do pani Leokadii. Nie ma jej od 21 czerwca.