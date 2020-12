Zabrała listonoszowi torbę z przesyłkami i spaliła w piecu

15 grudnia około godziny 11 listonosz wszedł do klatki schodowej bloku w dzielnicy Pogoń w Sosnowcu. Jak opowiedział śledczym, postawił torbę na skrzynce na listy i odwrócił się na chwilę. Wtedy torba znikła.

Nie mylili się. Podejrzaną o kradzież okazała się 44-letnia mieszkanka. - Niestety, zdążyła wrzucić torbę do pieca kaflowego - mówi Kepper. Policjanci wyciągnęli z ognia szczątki.

Zarzut kradzieży

Kto ma dotrzeć do nadawców i odbiorców, których przedmioty spłonęły i zrekompensować im straty? Policjantka wskazuje pocztę.

"Poszkodowanymi są adresaci przesyłek"

- Osobami poszkodowanymi niewątpliwie są adresaci przesyłek, natomiast Poczta może stać się poszkodowana z chwilą uznania reklamacji i wypłaty odszkodowania z tytułu niewykonania usług w określonych sytuacjach. W tym przypadku poczta poniesie odpowiedzialność w przypadku złożenia reklamacji przez nadawców przesyłek rejestrowanych. Zasadą jest, że to nadawca składa reklamację na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania usługi (chyba, że zrzeknie się on prawa dochodzenia roszczeń na rzecz adresata), zakładamy więc, że wcześniej, czy później roszczenia upoważnionych osób dotrą do Poczty Polskiej - wyjaśnia Siwek.